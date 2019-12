Babiš obelhává Česko? Audit k Agrofertu je konečný, vzkazuje Brusel

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Audit ke střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše je konečný. Novinářům to dnes řekl mluvčí Evropské komise, podle něhož musí české úřady do dvou měsíců Bruselu sdělit, jak provedou doporučení obsažená ve zprávě. Lhůta se začne počítat od chvíle, kdy do Prahy dorazí český překlad anglického originálu, který obdrželo české ministerstvo pro místní rozvoj v pátek. Komise zároveň trvá na tom, že obsah zprávy je tajný.