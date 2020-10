Belgie zavřela restaurace. Školy fungují, děti nejsou podle expertky "motorem" epidemie

Na rozdíl od české vlády se ta belgická rozhodla zatím nechat otevřené školy, divadla či kina, o čemž se v médiích či na sociálních sítích vedou velké diskuse.

V jedenáctimilionové zemi se křivky počtu nakažených drží těsně pod těmi českými, denní průměr za minulý týden tu přesáhl 7000 a dále roste. Experti přitom zdůrazňují, že zásadnější než celková čísla je nárůst poměru pozitivních testů k téměř 15 procentům a postupné zaplňování nemocničních lůžek včetně míst na jednotkách intenzivní péče. V Česku přitom nyní pozitivních vychází okolo 30 procent z uskutečněných testů.

"Jsme velmi blízko cunami... kdy již nebudeme mít věci pod kontrolou," varoval v neděli ministr zdravotnictví Franck Vandenbroucke. Není podle něj vyloučené, že vláda brzy sáhne k ještě přísnějším omezením.

Mnoho Belgičanů přitom stejně jako lidé v dalších zemích dává najevo, že jim vadí už některá nařízení platná ode dneška. Zatímco zákaz nočního vycházení od půlnoci do páté hodiny ranní nebo povinnost pracovat z domova zpochybňuje málokdo, uzavření restaurací či omezení blízkých kontaktů na jedinou osobu mimo členy domácnosti narazilo na hlasitější kritiku.

"Přijde mi to zbytečné, vždyť lidé sedí od sebe daleko, nemyslím, že by se tady nějak šířila nákaza. Nevím, jestli to spíš neublíží zdraví našeho podnikání," řekl ČTK v neděli den před zavřením svého podniku Rudi Lame, vedoucí jedné z kaváren v bruselské čtvrti Ixelles. Podobné názory jsou slyšet nejen od lidí z oboru, ale i od řady hostů, kteří se na čtyři týdny vzdávají návštěv svých oblíbených podniků jen neradi.

Část majitelů restaurací a kaváren se rozhodla podat na vládu společnou žalobu, v níž označují čtyřtýdenní uzavírku za diskriminaci svého odvětví a epidemiologicky nezdůvodněný krok. Připomínají, že při první vlně na jaře bylo s výjimkou obchodů s potravinami či lékáren zavřené prakticky vše, kdežto nyní se vláda zaměřila na pohostinství.

Na rozdíl od jara, kdy byla Belgie nejhorší evropskou zemí v počtu mrtvých s covidem-19 na obyvatele, se však nyní zatím vláda snaží udržet otevřené školy. Rodiče to při vzpomínkách na jarní více než dva měsíce domácí výuky většinou vítají a obavy z možného šíření viru ve škole mezi nimi nejsou znát.

Ačkoli epidemiologové ve světě nejsou zcela jednotní v názoru na to, jak moc školy přispívají k šíření koronaviru, mezi těmi belgickými je většinou slyšet podpora pravidelné školní docházky.

"Děti nejsou motorem téhle epidemie, na tom se shodnou všichni profesionálové," řekla belgické televizi RTBF epidemioložka a pediatrička Anne Tillemanneová, která je členkou vládního poradního týmu. Nedávno zveřejněná studie sice uvádí, že belgické školy patří po rodinách mezi hlavní prostředí, v nichž se virus šíří, podle Tillemanneové i dalších odborníků si jej tam však děti primárně přinášejí právě z domova od dospělých.

Protože prospěšnost školní docházky nad riziky převažuje i podle rodičovských či učitelských organizací, vláda se rozhodla školy nechat otevřené. K jedinému mimořádnému kroku zatím sáhla správa frankofonní části země a Bruselu, kde se na dva týdny prodlouží tradičně týdenní "dušičkové" prázdniny na začátku listopadu.