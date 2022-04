Benátky se brání náporu turistů. Příjezd do centra bude třeba zasrezervovat

"Je to správná cesta. Jsme první na světě s tímto obtížným experimentem," řekl Brugnaro. Podle něj radnice takto bude vědět, kolik lidí se v daném čase nachází v historickém centru, a bude na to moci reagovat.

Brugnaro oznámil, že radnice brzy spustí speciální webové stránky, na nichž se budou muset registrovat turisté, kteří chtějí centrum města navštívit. Nebude se to týkat těch, kteří si v Benátkách rezervují ubytování. Starosta řekl, že nesplnění povinnosti rezervace zatím nebude nijak postihováno. Nicméně ti, kteří se předem registrují, budou mít přednost například u pokladen muzeí či při nákupu jízdenek veřejné dopravy.

Od léta 2023 se radnice v Benátkách chystá za vstup do historického centra vybírat poplatek, jak už oznámila loni. Platit ho nebudou turisté, kteří si ve městě rezervují ubytování, a samozřejmě ani místní obyvatelé či jejich příbuzní. Podle loňských zpráv místních médií měly být na hlavních vstupních bodech do historického centra umístěny turnikety a vstupné by mělo být asi tři až deset eur (zhruba 75 až 250 Kč) podle sezony a počtu návštěvníků.

Benátky mají na 250.000 obyvatel, z toho asi 40.000 jich žije v centru. O velikonočních svátcích ale město navštívilo každý den přes sto tisíc lidí, v sobotu dokonce 160.000. Fronty se tak tvořily před nástupy do takzvaných vaporett, lodí zajišťujících ve městě na laguně veřejnou dopravu, před muzei či před vstupem do baziliky Svatého Marka. Chaos byl takový, že ho podle deníku Corriere della Sera místní policejní šéf Marco Agostini označil za "delirium".