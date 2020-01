Sturgeonová těsně po parlamentních volbách v Británii splnila svůj slib z kampaně a požádala Johnsona, aby začal vyjednávat o udělení příslušné pravomoci skotskému parlamentu. Premiérka se svou Skotskou národní stranou (SNP) ve volbách získala 48 z 59 parlamentních křesel určených pro zákonodárce ze Skotska, což označila za "jasný mandát" pro vypsání referenda.

"Nemohu schválit žádnou žádost o převod pravomocí, který by vedl k dalším referendům o nezávislosti," oznámil dnes Johnson, který dlouhodobě plány SNP kritizuje.

Britský premiér v dopise poukázal na plebiscit z roku 2014, v němž se 55 procent hlasujících vyslovilo pro setrvání Skotska v monarchii. "Vy a váš předchůdce (tehdejší první ministr Alex Salmond) jste učinili osobní slib, že referendum o nezávislosti v roce 2014 je hlasováním, které 'přichází jednou za generaci'. (...) Spojené království se bude nadále řídit demokratickým rozhodnutím skotského lidu a slibem, který jste jim dali," uvedl Johnson.

Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect.



Let's make 2020 a year of growth and opportunity for the whole of the UK 🇬🇧 pic.twitter.com/JjQp3X2J2n