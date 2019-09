Cummings je považován za jednoho z hlavních strůjců brexitu a nyní také za vrchního stratéga týmu kolem Johnsona. Politici i komentátoři jej označují za architekta ostré premiérovy rétoriky či kontroverzního rozhodnutí přerušit zasedání parlamentu. Předseda vlády Boris Johnson svými kroky vyvolal bouři kritiky a v úterý proti němu zakročil nejvyšší soud, Cummings ale tvrdí, že mu chaotické dění na britské politické scéně vyhovuje.

"Tohle je ve srovnání s referendem procházka růžovým sadem, užíváme si to, odejdeme (z EU) a zvítězíme," citovala jej zpravodajská společnost BBC. Johnsonův poradce odmítl spekulaci, že vláda nakonec podpoří "měkkou" variantu brexitu, aby splnila slib, že odchod z unie se už nebude odkládat. "Nejsme vůbec pod tlakem. Referendum, to byl tlak, referendum bylo těžké," řekl Cummings během akce, na níž byla představena nová kniha jistého podnikatele a někdejšího podporovatele kampaně Vote Leave.

"I've had death threats overnight... it's a disgrace"



Labour MP Karl Turner's staff film an encounter with Boris Johnson's senior adviser, Dominic Cummingshttps://t.co/2JL9D2WW2f pic.twitter.com/agGnyOiUMR