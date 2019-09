Británii čeká nejhorší politická krize od roku 1688? Johnson kvůli brexitu riskuje vězení

Takový scénář dnes s odvoláním na své zdroje předpověděli reportéři nedělníku The Sunday Times. Podle nich je nejspíš Británie na cestě k nejhorší ústavní krizi od roku 1688, kdy byla ustavena konstituční monarchie.

Boris Johnson se podle britského listu nehodlá podvolit znění zákona, které požaduje, aby požádal EU o odklad termínu brexitu v případě, že se mu do 19. října nepodaří vyjednat brexitovou dohodu s Bruselem či přimět parlament, aby s odchodem z EU bez dohody souhlasil.

Premiér trvá na tom, že odklad brexitu z plánovaného data 31. října je vyloučen. I když se mu na summitu EU v polovině října nepodaří přesvědčit evropské lídry, aby souhlasili se změnami v dohodě o brexitu, nechce o odklad žádat.

Zdroje The Sunday Times v Downing Street tvrdí, že vláda bude jakýkoli odklad sabotovat a že je Johnson připraven odstranit všechny překážky, které mu budou stát v cestě k brexitu koncem října. Počítá se proto s tím, že poslanci se nejspíš obrátí na soud, pokud premiér zákon nebude respektovat.

Případné jednání Nejvyššího soudu by se ale konalo nejspíš v týdnu od 21. října. Rozhodnutí by pak měli v rukou soudci, podle zdrojů v Downing Street by ale justice byla v časové tísni a rozhodnutí by mohlo přijít pozdě na to, aby ještě bylo možné případný brexit bez dohody 31. října zvrátit.

Johnsonův poradce Dominic Cummings podle britského nedělníku počítá i s tím, že pokud opozice bude příliš tlačit na Johnsonovo odsouzení v případě jeho nečinnosti, bude veřejnost na straně konzervativců a potrestá opozici u voleb. "Většina poslanců vůbec nechápe, jak moc země parlament nenávidí a jak touží po někom, kdo to už konečně vyřeší," citoval Cummingsovo vyjádření The Sunday Times.