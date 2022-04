Část Francouzů už považuje prezidentské volby za rozhodnuté

Jiné už volby nezajímají, neoslovil je ani jeden z kandidátů. Větší motivaci přitom dávají najevo příznivci nacionalistky Marine Le Penové, kteří navzdory nepříznivým předvolebním průzkumům věří v její vítězství.

"Mám jednu známou, která fandí Le Penové a už několik týdnů se mě snaží přesvědčit, že bych pro ni měla hlasovat. Ale mnoho jejích stoupenců to veřejně nepřiznává, zejména když jsou třeba někde s přáteli," říká Corrine, která pracuje v pohostinství. Výsledek nakonec podle ní nemusí odpovídat průzkumům právě díky hlasům "tajných voličů Le Penové".

V Macronovo vítězství poměru 55 ku 45 procentům věří důchodce Alain. "Věřím, že to nakonec dobře dopadne. V prvním kole lidé hlasovali rozumně a stejné to bude i ve druhém kole. Mají strach, co by reálná vláda Le Penové mohla způsobit." Macron má podle něj na rozdíl od protikandidátky dostatečné zkušenosti s vedením země, které jsou dnes potřeba. Zároveň ale "Francie nikdy neměla prezidenta, kterého by lidé tolik nenáviděli," dodává Alain. Zazlívají mu podle něj inteligenci. Sám Alain ale přiznává, že není reprezentativní vzorek francouzské společnosti, protože je vzdělaný a movitý.

Alainova žena Danielle je přesvědčena, že Le Penová za posledních pět let udělala velký pokrok. Politička se snažila vystupovat uhlazeněji a omezila radikální výroky a útoky na své oponenty. Komentátoři jí zejména v posledních dnech vyčítají, že mlží a snaží se svůj program prezentovat tak, aby mohl oslovit kohokoli, čímž se ovšem stává nicneříkajícím. Podle Danielle by volba Le Penové byla "katastrofou pro mnoho Francouzů, a ti by ji pak mohli chtít násilně svrhnout", obává se seniorka.

Pro Macrona se chystá hlasovat Pierre, stejně jako to udělal v prvním kole. "Macron nepředvedl nic zářného, ale dělal, co bylo potřeba a měl to během svého mandátu těžké. Musel řešit covid, (protestní hnutí) žlutých vest a válku na Ukrajině. Pracoval a nepředváděl se," tvrdí Pierre, podle něhož Le Penová ještě není dost vyzrálá na prezidentku.