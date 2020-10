Covid je varovným signálem. Mezinárodní společenství v boji s pandemií selhává, tvrdí Guterres

"Více než milion lidí zemřelo a dalších více než 30 milionů lidí bylo nakaženo, protože v boji proti viru nedošlo k dostatečné koordinaci mezi státy," prohlásil Guterres. Podle něj koronavirus představuje velkou výzvou pro mezinárodní společenství. "Bohužel do této chvíle v ní mezinárodní společenství selhává," uvedl.

Podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse se počet nakažených koronavirem ve světě zvýšil na 39,6 milionu osob a v souvislostí s nemocí covid-19 zemřelo 1,1 milionu lidí.

"Pokud nepřijmeme silná a koordinovaná řešení, tak mikroskopický virus může uvrhnout do hladu a chudoby hladu miliony osob s ničivými ekonomickými důsledky," varoval Guterres.

