Do Británie jen vyvolení? Johnson spustí nový vízový systém

— Autor: Aneta Navrátilová / EuroZprávy.cz

Britský premiér Boris Johnson si je vědom skutečnosti, že by po brexitu mohlo dojít k odlivu nejen mnohých unijních studentů, ale i vědců, matematiků a dalších výzkumníků, kteří jsou pro oblast vědy Spojeného království důležitou základnou. Chce proto zavést nový vízový systém, který by měl nahradit dosavadní schéma Tier 1. V čem bude systém Globálních talentových víz tak jedinečný a co nového nejen Spojenému království přinese?