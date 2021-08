Do Itálie dnes doplulo zhruba 550 migrantů

"Jedná se o jedno z největších připlutí migrantů za poslední dobu," uvedl starosta ostrova Toto Martello. Kvůli příchodům z předchozích dnů je migrační středisko na ostrově přeplněné. V současnosti je v něm přes 1200 lidí, jeho kapacita činí 250 osob.

Počet migrantů, kteří letos přistáli u italských břehů, se výrazně zvýšil. Podle ministerstva vnitra to do pátku bylo 37.500 lidí, ve stejném období v loňském roce to bylo o 20.000 osob méně. Více než čtvrtinu migrantů tvoří Tunisané, další časté země původu jsou Bangladéš, Egypt a Pobřeží Slonoviny.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci ve střední části Středozemního moře, mezi Itálií, Maltou, Libyí a Tuniskem zemřelo letos při pokusu se dostat do Evropy přes 1000 lidí, ve stejném období za loňský rok to bylo 419 osob.