Do Kyjeva jako další západní politik přijel šéf Evropské rady Michel

— Autor: ČTK

Do Kyjeva dnes jako další z evropských politiků dorazil předseda Evropské rady Charles Michel, který o svém příjezdu do ukrajinské metropole informoval na twitteru. Východoevropský stát, který má zájem o vstup do Evropské unie, v současné době čelí nové rozsáhlé ofenzivě Ruska na východě země.