Draghiho italská vláda zvažuje zpřísnění restrikcí v celé zemi

"Druhá vlna (epidemie) stále neskončila, vidíme silný nárůst počtu nakažených kvůli novým variantám (viru), což nás vede k úvaze nynější opatření ještě zpřísnit," citoval Speranzu deník Corriere della Sera. Na otázku, zda vláda zavede celostátní uzávěru alespoň o víkendu, ministr řekl, že vláda epidemickou situaci sleduje a že přizpůsobí opatření novým variantám viru.

Speranza dnes také řekl, že do léta by mohli být očkováni všichni Italové, kteří o to projeví zájem. Očekává, že Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) by mohla už 11. března schválit vakcínu společnosti Johnson & Johnson.

Ministr zdravotnictví poznamenal, že je připraven spolupracovat i s Ruskem ohledně jeho vakcíny Sputnik V, pokud ji schválí EMA a italská agentura pro léčiva. "Pokud vakcína funguje, nezajímá mě národnost (vědců)," dodal Speranza.

Italské ministerstvo zdravotnictví také vydá příští týden oběžník, v němž uvede, že vakcína britsko-švédské společnosti AstraZeneca je vhodná i pro lidi starší 65 let. "Existují nové důkazy, které ukazují, že vakcínu AstraZeneca lze použít ve všech věkových skupinách dospělé populace," uvedl Speranza.

Itálie loni zavedla rozdělení do tří barevných zón podle epidemické situace, letos k červené, oranžové a žluté přidala ještě bílou zónu, v níž platí jen minimální restrikce. Zařazování regionů do zón reviduje každý týden. Jediná oblast s minimem restrikcí je nyní Sardinie.

Itálie eviduje v posledních dvou týdnech rostoucí trend nových případů nákazy koronavirem. V sobotu oznámila 23.641 nových případů, o den dříve to bylo 24.036 a den předtím téměř 23.000.