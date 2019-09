Elita chce překazit brexit? Provládní média hájí Johnsona, další píšou o chaosu

Ostatní listy naopak zdůrazňují chaos v kabinetu a píší o ponížení ministerského předsedy Borise Johnsona, jenž byl nucen zkrátit pracovní pobyt v New Yorku, odkud se dnes předčasně vrací do vlasti. Doma bude bezpochyby čelit dalším výzvám k rezignaci, připomínají média.

"Uvedl v omyl královnu, lid i parlament," hlásá titulní strana deníku The Guardian. Boris Johnson, který o parlamentní pauze rozhodl v kritické době před brexitem, utrpěl podle listu rozsudkem ponížení a po návratu se na něj chystají "rozzuření poslanci". Po zdrcujícím verdiktu ale Johnson reagoval vzdorovitě, komentoval The Guardian premiérova slova, že se soudním rozhodnutím "zásadně nesouhlasí", byť ho bude respektovat.

Bulvární deník Daily Mirror na titulní straně zveřejnil seznam premiérů, kteří setrvali v úřadě nejkratší dobu, od George Canninga (119 dní v roce 1827) po Borise Johnsona (63 dní...zatím). "Premiére, čeká na tebe zvláštní místo v dějinách," vzkázal Johnsonovi list.

Tomorrow's front page: There's a special place in history waiting for you, Prime Minister#TomorrowsPapersToday https://t.co/KtNG2EuMzg pic.twitter.com/ICEQwroAlq — Daily Mirror (@DailyMirror) September 24, 2019

"Potrestaný Johnson přiletí zpátky do Londýna, kde bude čelit výzvám k rezignaci poté, co nejvyšší soud uštědřil těžkou ránu jeho autoritě a jeho pokusu zabránit poslancům v tom, aby se jim zodpovídal v otázce brexitu," napsal list Financial Times.

"Nezákonné? A co je zákonného na tom upírat brexit 17,4 milionu lidí?" ptají se bulvární noviny Daily Express s odkazem na počet obyvatel Británie, kteří v referendu o EU v červnu 2016 hlasovali pro to, aby země evropský blok opustila. Rozhodnutí nejvyššího soudu označil list za zdrcující. "Nezapomeňme ale, že Británie si zvolila odchod z EU před 1189 dny," připomněl svým čtenářům.

Rovněž deník The Daily Telegraph je znepokojen tím, že by verdikt nejvyššího soudu mohl zastavit brexit, a cituje Johnsona: "Nepochybujte o tom, že je spousta lidí, kteří chtějí brexit zhatit." Premiér se podle listu bude tento týden snažit vynutit si předčasné volby a nejvyšší soud obviní z toho, že jde proti vůli lidu.

The Times konstatuje, že "premiér se vrací do zmatku", a připomíná, že Johnson se bude muset postavit výzvám k demisi. List zdůrazňuje, že premiér s rozhodnutím soudu nesouhlasí. Verdikt je podle deníku "součástí snahy překazit brexit".

Bulvární deník The Sun tvrdí, že jeho čtenáři na rozsudek reagovali rozzlobeně a "bombardovali redakci vzkazy vyjadřujícími podporu premiérovi". "Mnozí kritizovali ´nezvolené´ soudce a chválili Borisovu bitvu o zajištění brexitu. Elita s námi zase zametla, napsal Dave Martin ze Sheffieldu," uvedl The Sun.

Rovněž bulvární Daily Mail se na své titulní straně ptá, kdo vlastně vládne Británii, a píše, že Johnson v úterý vyhlásil válku justici.