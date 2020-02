Éra Merkelové končí. Selhala, CDU je v troskách, píše tisk

"Annegret Krampová-Karrenbauerová selhala," poznamenala veřejnoprávní televize ARD k pondělnímu rozhodnutí sedmapadesátileté političky nekandidovat na kancléřku a skončit během roku v čele CDU.

Merkel succession collapses after her chosen successor, #CDU leader Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), is throwing in the towel blowing open race to run Germany. Meet chancellor Merkel’s potential successors. https://t.co/JwHn5D1x47 pic.twitter.com/23jTsO79uc