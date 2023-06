Hračkářství na webu viní Západ z války na Ukrajině. Policie: Není to trestný čin

Majitel obchodu s hračkami Dráčik Dušan Viglaský na webových stránkách společnosti zveřejnil text ve formě banneru s názvem „Falešní mírotvůrci a váleční štváči“. Obvinil zde státní funkcionáře, úředníky, členy bezpečnostních struktur, vojáky, novináře a aktivisty z podpory války na Ukrajině. Napsal, že „jste se nikdy nezasadili o dodržování Minských dohod, nevynaložili jste úsilí k jejich naplnění, nekritizovali a neodsuzovali jejich neplnění a sabotování“.

V textu zdůraznil několik dezinformačních narativů, včetně účelového neplnění Minských dohod bývalou německou kancléřkou Angelou Merkelovou a francouzským prezidentem Francoisem Hollandem: „Zákeřný západ nikdy neplní dohody. Kroutí se jako had a čeká na vhodnou příležitost, aby uštknul,“ zní z textu.

Pod textem odkázal na svůj blog s názvem „Koncept: Rozmýšlanie o živote“. Je psaný slovensky a nachází se na něm řada článků opakujících dezinformační narativy o tom, že Západ může za válku na Ukrajině nebo že plánoval rozpoutat válku proti Rusku.

EuroZprávy.cz se na aktivitu serveru společnosti Dráčik zeptaly policejního mluvčího Ondřeje Moravčíka. Policie se jimi podle něj v minulosti z úřední povinnosti skutečně zabývala. „Zjištěné závěry nepoukazovaly na to, že by byla naplněna skutková podstata trestného činu. V tomto konkrétním případě lze na základě dlouhodobé zkušenosti konstatovat, že se jedná o vyjádření osobního názoru, který – ač se může komukoliv zdát více či méně problematický – nesplňuje parametry dané trestním zákoníkem ve smyslu naplnění skutkové podstaty nějakého z trestných činů spadajících do kategorie ‚trestné činy z nenávisti‘,“ shrnul.

Dodal, že Policie ČR opakovaně upozorňuje na nepřítomnost pojmu „šíření dezinformací“ v trestním zákoníku. „Nejblíže je skutková podstata trestného činu šíření poplašné zprávy, což však v tomto případě není relevantní,“ vysvětlil Moravčík.