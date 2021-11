Erupce sopky na La Palmě trvající už osm týdnů si vyžádala první oběť

Ráno také na ostrově La Palma zaznamenali zemětřesení o síle pěti stupňů, které bylo podle televize RTVE cítit i na dvou dalších Kanárských ostrovech.

Pět stupňů je nejvyšší hodnota, jaké otřesy od počátku erupce sopky 19. září dosáhly. Kromě dneška stejně silné chvění už během té doby zaznamenali seizmologové několikrát. Počty zemětřesení i emise oxidu siřičitého mají několik dní klesající trend, uvedli v pátek vulkanologové. Stále však podle nich nelze odhadnout, kdy erupce sopky v masivu Cumbre Vieja skončí.

Sedmdesátiletého muže nalezli dnes ráno mrtvého u jeho domu v uzavřené zóně, která je v okolí místa, kde láva vtéká do moře. Místní obyvatelé nicméně smí do svých domovů s povolením úřadů zajít, a to vždy podle aktuálních meteorologických podmínek. Dnes to například možné není. Povolení měl i muž, který se stal první nepřímou obětí erupce této sopky. Obětem či zraněním zabránily místní úřady evakuací tisíců lidí.

Už několik dnů také španělské námořnictvo v postižené oblasti po moři vozí zemědělce na jejich farmy, k nimž jim láva odřízla cestu po silnici. Sopka zničila rozsáhlé plochy banánovníkových plantáží, některé přímo, jiné zasypal sopečný popel. Láva na ostrově od počátku erupce zaplavila na tisíc hektarů a zničila na 1500 budov. Na ostrově La Palma, jehož rozloha je 708 kilometrů čtverečních, žije na 83.500 obyvatel.