EU má zredukovat emise o 60 procent. Většina českých europoslanců byla proti

Tento krok patrně povede ke složitým vyjednáváním s členskými státy, z nichž některé považují za příliš ambiciózní již zářijový návrh komise na 55procentní snížení.

Evropský parlament konečným hlasováním o svém postoji k takzvanému klimatickému zákonu potvrdil výsledky schvalování pozměňovacích návrhů, v němž získala jako jediná většinovou podporu 60procentní varianta. Menší část poslanců navrhovala zachovat cíl komise, jiní požadovali jeho další zpřísnění až na 70 procent.

🌍 🌡 Parliament has voted in favour of the EU climate law and is calling for the 2030 emissions reduction target to be increased to 60% >> https://t.co/UvZx4UaxpX pic.twitter.com/kKmj1gBs21