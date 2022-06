Francie pozoruje nárůst případů covidu, mluví se o návratu roušek

Za poslední den laboratoře ve Francii potvrdily přes 147.000 nových případů nákazy, což je o 54 procent více než před týdnem. Před měsícem se denní bilance pohybovaly zhruba na čtvrtině současného počtu. Stoupá i počet pacientů s covidem-19 v nemocnicích - aktuálně jich je bezmála 15.500, před týdnem to bylo kolem 14.300.

"Neříkám, že by mělo jít o povinnost, ale žádám Francouze, aby ve veřejné dopravě roušky nosili... Není to pouhé doporučení, žádám o to," řekla v pondělí Bourguignonová stanici RTL. Roušky ve veřejné dopravě byly ve Francii povinné do poloviny května.

Rostoucí počty nakažených koronavirem hlásí řada evropských zemí včetně Česka. Sedmidenní incidence, která udává počet nakažených na 100.000 obyvatel, se rychle zvyšuje například v Německu, Británii nebo Rakousku.