Francie přitvrdila. Lidé smí od pátku jen do školy a do práce

Od pátku budou zavřené restaurace a bary i obchody, které nejsou životně důležité. Školy zůstanou otevřené, práce z domova bude povinná, pokud je možná. Omezený bude volný pohyb mezi jednotlivými regiony. Opatření zůstanou v platnosti do 1. prosince.

Francouzi se budou moci vzdálit z domova jen kvůli cestě do práce, na nákup nezbytných potravin, ze zdravotních důvodů nebo závažných rodinných důvodů. Pokud domov opustí a nebudou mít doklad o důvodu své cesty, hrozí jim pokuta 135 euro (asi 3700 Kč).

Školy od mateřských až po střední na rozdíl od jara zůstanou otevřené. "Je naší základní povinností udržet školy otevřené. Jde o budoucnost naší země," uvedl ministr školství Jean-Michel Blanquer. Podle něj čísla jasně dokazují, že školy nejsou místem komunitního šíření nákazy a děti se mnohem častěji infikují koronavirem při mimoškolních aktivitách. Školní docházka je podle ministra důležitá jak po obsahové, tak psychické a fyzické stránce. Otevřené zůstávají i školní jídelny. Všechny děti starší šesti let budou muset nosit roušky.

Francouzi budou moci sportovat venku hodinu denně, ne však dál než jeden kilometr od domova. Skupinové sporty jsou zakázané, stejně jako návštěvy u přátel a příbuzných. Pohyb mezi regiony není možný a to ani pro cesty na chalupy či chaty. Hranice se státy Evropské unie zůstanou otevřené. Pro vstup do země ze zahraničí je potřeba mít negativní test na koronavirus ne starší než 72 hodin. Je také možné se nechat otestovat přímo na hranicích.

Práce na dálku bude ve Francii povinná, pokud to profese umožňuje. Pokud lidé musí fyzicky do práce, zaměstnavatel by jim měl doporučit stažení trasovací aplikace.

Kostely a jiná náboženská zařízení mohou zůstat otevřená, nesmí se však konat bohoslužby. Výjimku mají pohřby, na které smí přijít až 30 osob a svatby, kde smí být šest účastníků. Náboženská setkání a cesty na hřbitov budou ještě tento víkend tolerovány.

Hotely budou moci ubytovat jen hosty na nezbytných služebních cestách za prací, jídlo jim budou moci dát jen na pokoj. Hromadná doprava funguje bez omezení.

Francie, která má zhruba 67 milionů obyvatel, dnes ohlásila 47.637 nově nakažených za posledních 24 hodin, ve středu to bylo 36.437. Za celou dobu pandemie bylo v zemi evidováno 1,28 milionu nakažených.

Nových úmrtí pacientů s covidem-19 dnes Francie registruje 235, ve středu to bylo 244, ovšem v úterý padl dosavadní rekord 523. Dohromady tak už v zemi zemřelo 36.020 nakažených.