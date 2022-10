Heger chce jednotnou cenu plynu pro příští sezonu, EU nařídil hledat řešení

"Všichni jsme komunikovali urgentnost snížení cen, jsou pro naše ekonomiky neúnosné," uvedl s tím, že takový hlas nezněl pouze ze Slovenska, které je na plynu hodně závislé, ale i z dalších zemí. Na zasedání bylo podle Hegera představené více scénářů zastropování.

"Není to tak, že by Evropská komise něco chystala, bude vést dialog s jednotlivými vládami," uvedl Heger s tím, že do řešení je třeba zahrnout různý původ plynu. Zopakoval, že Evropská komise musí najít řešení, ve kterém nebude žádný poražený stát. Postupovat je podle něj nutné rychle, na politicích leží velká odpovědnost.

Lídři EU dnes debatovali také o bezpečnosti dodávek. Dnešek pojali jako přípravu před formálním summitem EU za dva týdny v Bruselu.