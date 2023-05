Hegerova vláda padá. Slovensko míří k úřednickému kabinetu

Hegerova vláda neustála loňské hlasování nedůvěře a od té doby se potýká s problémy. V uplynulých dnech požádali o uvolnění z funkce ministři zemědělství a zahraničí, skončili také ministři financí a zdravotnictví.

Heger proto navrhoval, aby prezidentka obsadila uvolněná ministerská místa svými pověřenci. Poté nabídl, že se vzdá vedení vlády a na ministerstvech by zůstali jen ministři, jejichž výměna by ohrozila fungování resortů. Prezidentka ale nepřijala žádný z jeho návrhů.

Podle svých slov se proto po zvážení politické reality a toho, co je nejlepší pro občany, rozhodl, že "konfliktem traumatizované Slovensko si nezaslouží, aby politická krize pokračovala". Země tak míří k úřednické vládě, kterou by měl vést dosavadní viceguvernér centrální banky Ľudovít Ódor.

Heger dodal, že udělá vše pro to, aby předání resortů bylo co nejhladší. "Budeme koordinovat všechny další kroky spojené s předáním vlády po mé osobní schůzce s prezidentkou dnes odpoledne a co nejdříve komunikovat s veřejností, aby nedošlo k nedorozumění," uvedl.