Helsinský výbor: Maďarsko dál nutí migranty k návratu do Srbska

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Maďarsko dál pokračuje v nezákonných snahách donutit migranty k návratu zpět do Srbska, aniž by jim umožnilo v zemi podat žádost a azyl. Praxi nepřerušilo ani po prosincovém verdiktu Soudního dvora EU, který rozhodl, že svým přístupem porušuje unijní právo, řekl dnes podle agentury DPA zástupce maďarského Helsinského výboru András Léderer. Podle něj od rozsudku Maďarsko k návratu do Srbska donutilo na 3000 migrantů.