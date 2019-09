Hotely se s klienty Thomas Cook nepáraly, začaly je vyhazovat na ulici

List Daily Mirror zase píše o rodině Hutchisonových ubytované v hotelu ve španělském městě Benidorm. Vedení hotelu prý mělo obavy, že Thomas Cook nezaplatí, a požadovalo proto po rodině přes 885 liber (zhruba 26.000 Kč). Mladí manželé a jejich pětiletý syn museli hotel opustit a najít si jiné ubytování, protože neměli dost peněz na zaplacení požadované částky.

zdroj: YouTube

Podobný příběh zažily také tři rodiny ze Skotska, které vyrazily na týdenní pobyt do Španělska. Každá z nich za něj zaplatila 1500 liber (zhruba 44.000 Kč).

"Vzbudili jsme se a viděli ve zprávách, že Thomas Cook zkrachoval. Šli jsme do hotelové recepce, abychom zjistili, co se děje. Vedoucí recepce nám řekla, že pokud do poledne nezaplatíme za každou rodinu 1000 eur (zhruba 26.000 Kč), budeme z hotelu vystěhováni " uvedl podle listu Daily Mirror člen jedné z rodin. "I kdybychom chtěli zaplatit, neměli jsme na to peníze. Byli jsme ponecháni na ulici," dodal.

Zadlužená společnost Thomas Cook, která patří k největším cestovním kancelářím na světě, v pondělí vyhlásila bankrot a vstoupila do likvidace. Firma si nedokázala zajistit dodatečné peníze, které požadovaly věřitelské banky, a britská vláda finanční pomoc poskytnout odmítla. V době krachu bylo s firmou na dovolené kolem 600.000 lidí, z toho zhruba 150.000 z Británie.