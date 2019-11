Na vládních budovách v Británii jsou dnes vlajky na půl žerdi a zrušeno bylo několik akcí kampaně před prosincovými předčasnými parlametními volbami. Premiér Boris Johnson i lídr opozice Jeremy Corbyn už ale oznámili, že kampaň bude pokračovat "navzdory těm, kdo chtějí útočit na (britskou) demokracii".

Náměstek Lewis dnes také rozhlasu BBC řekl, že je třeba prověřit systém, který umožňuje propustit z vězení odsouzené, jako byl pachatel pátečního útoku. Osmadvacetiletý muž byl totiž už v roce 2012 odsouzen kvůli plánování teroristických útoků v Británii a loni v prosinci byl propuštěn v rámci resocializačního programu; podle britských médií byl sledován pomocí elektronického náramku.

Tento systém dnes kritizoval bývalý velitel britského protiteroristického úřadu Chris Phillips. "Odsoudíme lidi za velmi, velmi závažné trestné činy a pak je pustíme do společnosti, když jsou stále radikalizovaní," uvedl podle BBC a přirovnal takový postup k "ruské ruletě s lidskými životy".

Khan dnes BBC řekl, že "příštích několik dní" bude v ulicích metropole více policistů, aby veřejnost byla v bezpečí. Důvodem ale podle něj není další konkrétní hrozba. Starosta Londýna, kde se navíc v úterý a ve středu koná summit NATO, také uvedl, že nevidí důvod zvyšovat v Británii stupeň rizika ohrožení terorismem. Ten byl začátkem listopadu v zemi snížen z druhého nejvyššího na pětistupňové škále na třetí.

Londýnská policie dnes kvůli vyšetřování pátečního teroristického útoku vyzvala případné svědky události, aby se jí přihlásili. Zejména se mají ozvat lidé, kteří byli ve Fishmongers’ Hall u mostu London Bridge, na němž se útok stal. V této budově se totiž v pátek konala konference resocializačního programu vězňů, jíž se účastnil i pozdější útočník a desítky studentů.

