Itálie doporučila očkovat vakcínou od AstraZenecy lidi do 55 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Italský lékový regulátor doporučil očkovat vakcínou proti covidu-19 od společnosti AstraZeneca pouze osoby ve věku od 18 do 55 let. Poukázal na to, že v klinických testech přípravku byly osoby starší 55 let velice řídce zastoupeny. Kvůli tomu není zcela jisté, jak u starších osob, které jsou prioritní skupinou v očkování, preparát funguje.