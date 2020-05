Některá opatření ale budou platit i po povolení volného pohybu. Ta nejdůležitější shrnuje deník Corriere della Sera. Italové musí například zachovávat odstup jeden metr, při fyzické aktivitě pak dva a není-li možné odstup dodržet, musí mít roušku.

Data o šíření koronaviru se lepší, což umožňuje otevření hranic mezi regiony, konstatoval italský ministr zdravotnictví Roberto Speranza. O věci jednal s premiérem Giuseppem Contem, některými ministry a členy vládní koalice.

Vláda a guvernéři některých regionů se ovšem nedokážou dohodnout ohledně volného pohybu obyvatel Lombardie. Tento nejlidnatější a nejbohatší region s centrem v Miláně vykázal během pandemie nejvyšší počet nakažených a mrtvých v Itálii. Některé místní samosprávy hrozí, že lidi přicházející z Lombardie na své území nepustí. Vyjádřil se tak například guvernér jihoitalské Kampánie.

Turisty hojně navštěvovaný ostrov Sardinie chce zavést takzvaný zdravotní pas. Turisté, kteří připlují trajektem nebo přiletí letadlem, by tímto dokladem měli prokázat, že nejpozději před týdnem byli testováni na koronavirus. Když dorazí na Sardinii, měli by podstoupit ještě zdravotní kontrolu.

Ačkoli počty nových případů nákazy mezidenně klesají, Lombardie má stále nejvyšší poměr infikovaných na 100.000 obyvatel. V celé zemi dosud podle aktuálních dat italského ministerstva zdravotnictví zemřelo 33.340 lidí s nemocí covid-19, z toho 16.079 v Lombardii.

I po povolení volného pohybu osob budou preventivně platit některá opatření. Italové budou moci líbat a objímat jen nejbližší členy rodiny, kteří s nimi bydlí v jedné domácnosti. Lidé se nemohou shromažďovat na veřejných místech.

Podobně jako v jiných zemích si Italové na veřejných místech, obchodech či veřejných prostředcích, kde nepůjde dodržet odstup, budou muset nasadit roušky. V mnoha obchodech bude stále povinné nosit rukavice, například potraviny si bez nich lidé na Apeninském poloostrově nenakoupí.

Italové nesmí odmítnout měření teploty. Pokud budou mít teplotu 37,5 stupně a vyšší, nemohou na veřejná místa a mohou být nahlášeni zdravotnickým úřadům. Do posilovny, ke kadeřníkovi či holiči je nutné udělat si rezervaci.

Pokud budou požádáni v obchodě nebo restauraci o osobní údaje, musí je poskytnout kvůli případnému trasování infikovaných.

Italové mohou cestovat pouze do těch zemí, které jim prozatímně nezapověděly vstup na své území. Přijdou-li do styku s nakaženým člověkem, musí do karantény. Tu mohou nařídit čerstvě příchozím i místní úřady.