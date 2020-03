Itálie prodloužila opatření proti koronaviru. Vzdálenost mezi lidmi má být nejméně metr

O další týden prodloužila vláda karanténu v 11 obcích, z toho deset je v kraji Lombardie a jedna v Benátsku. Opatření se týká asi 50.000 obyvatel, kteří tuto takzvanou červenou zónu nesmí opouštět. Oblast kontrolují policisté, kteří do ní pouští jen lidi s příslušným povolením, uvedla agentura ANSA.

V krajích Lombardie, Emilia-Romagna a Benátsko jsou dál zakázány veřejnosti přístupné kulturní a sportovní akce, a to zatím do 8. března. Opatření neplatí pro události "za zavřenými dveřmi", jako jsou například tréninky. Omezení platí například i pro dopravu ve skiareálech, kde musí provozovatel zajistit jen třetinové obsazení uzavřených dopravních prostředků, například lanovek.

Kostely se ve třech postižených krajích zavírat nemusí, ale lidé by se v nich neměli shromažďovat ve větších počtu, měla by být dodržena vzdálenost mezi lidmi nejméně jeden metr. Naopak uzavřeny zůstanou v postižených regionech na severu země další týden školy. Pro školy v celé Itálii platí až do 15. března zákaz výletů či výměnných pobytů.

Restaurace a kavárny se v severských regionech zavírat nemusí, měly by ale zajistit obsluhu u stolu. Otevřít se mohou muzea a další kulturní instituce, měly by ale zajistit menší počty návštěvníků tak, aby se dala dodržovat vzdálenost mezi lidmi jeden metr.

Kvůli šíření nákazy koronavirem mají lékaři a zdravotníci v severní Itálii do neděle zákaz dovolených. Ve státní správě doporučila vláda na severu Itálie práci z domova.

Pro všechny Italy, kteří v předchozích 14 dnech navštívili takzvanou červenou zónu na severu Itálie, či pobývali v rizikových oblastech ve světě, platí povinnost informovat svého lékaře či zdravotnické úřady.

Itálie je z Evropy nejhůře postiženou oblastí nákazou novým koronavirem, který se od prosince rozšířil z Číny do téměř sedmi desítek zemí a jímž se ve světě nakazilo už téměř 90.000 lidí, z toho zhruba polovina se už z nákazy zotavila. Na tři tisíce infikovaných ale zemřely. Drtivá většina nakažených (80.000) i obětí (2910) je z Číny, v Itálii se dosud nakazilo na 1700 osob a 34 z nich zemřelo.