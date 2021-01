Itálie prodloužila přísné restrikce až do poloviny února, cestování mezi regiony zakázáno

Už ve středu vláda oznámila, že požádá parlament o prodloužení nouzového stavu vyhlášeného kvůli pandemii covidu-19. Zatím trvá do konce ledna, vláda ho chce prodloužit do konce dubna.

Zpřísnění opatření proti šíření koronaviru zavedla italská vláda přes vánoční svátky. Od Štědrého dne se tato šedesátimilionová země stala takzvanou červenou zónou, což mimo jiné znamenalo omezení vycházení i ve dne. Lidé mohli z domu jen z nutných důvodů, jako je cesta do práce, na nákup, k lékaři či na krátkou procházku v blízkosti bydliště a samozřejmě v roušce. Zavřely se restaurace a obchody s výjimkou supermarketů, lékáren či prodejen novin a zakázáno bylo až na výjimky cestování mezi regiony.

Omezení cestování mezi regiony bude nově platné do 15. února, výjimkou jsou cesty do práce, k lékaři či z jiných nutných důvodů. Kromě toho bude stejně jako o Vánocích platit do 5. března pravidlo, že lidé smí na návštěvy jen ve dvou a maximálně jednou denně. Do dvojice se nepočítají děti do 14 let a lidé závislí na pomoci druhých.

Už začátkem listopadu zavedla Itálie rozdělení země podle epidemické situace na červené (nejvíce případů na počet obyvatel), oranžové a žluté zóny. Nově nyní přibude zóna bílá, za niž bude moci být označena oblast s výskytem méně než 50 případů na sto tisíc obyvatel za tři týdny a v níž by měly platit jen základní pravidla, jako je nošení roušek či dodržování bezpečných odstupů. Otevřít by se tam tak mohla kina, divadla či posilovny. Kritéria pro bílou zónu ale teď nesplňuje žádný italský region.

V Itálii se od počátku pandemie potvrdilo 2,3 milionu nákaz koronavirem SARS-CoV-2, který se poprvé objevil předloni koncem roku v Číně. Za poslední den oznámila ve středu Itálie 15.774 nákaz (o den dříve (14.242) při 175.429 provedených testech (o den dříve to bylo 141.641 testů). Počet pozitivních testů tak činil devět procent (o den dříve 10 procent). V počtu celkem odhalených nákaz je Itálie nyní osmá na světě, v počtu úmrtí s covidem-19 je šestá, zaznamenala dosud 80.326 zemřelých v souvislosti s nákazou, z toho 507 za poslední den (oznámených ve středu).