Itálie slaví narození Giulie, dcery pacienta číslo jedna

Giulia se narodila v milánské nemocnici Buzzi. V lombardských porodnicích se rodí mnoho dětí infikovaných rodičů. Příběh 38letého Mattii však zná celá Itálie.

Když 20. února zemi obletělo oznámení, že manažer koncernu Unilever jako první Ital dostal novou nakažlivou chorobu, byla Itálie otřesena. Od té doby zaregistrovala už 17.127 obětí nákazy, což z ní činí nejtragičtěji zasaženou zemi na světě.

Samotný Mattia bojoval několik dní o život, při kterém ho držela naděje, že zažije narození své dcery. To, že Giulia přišla na svět, znamená záblesk naděje i pro celou Itálii.

Mattia byl se svou těhotnou manželkou převezen do nemocnice ve městě Codogno, které nyní slaví narození Giulie. Dokonalý happy end však příběh nemá, píše La Repubblica. Mattiův 62letý otec Moreno patří mezi oběti koronaviru v lombardské obci Castiglione d'Adda, na kterou byla už 21. února uvalena karanténa.

Italský pacient číslo jedna nakazil i svého kamaráda, s nímž hrál fotbal, a také několik štamgastů podniku patřícího rodině jeho přítele. Kromě toho vir přenesl i na lékaře a pacienty nemocnice v Codognu. Dosud ale není jasné, kdo vir do obce zanesl. Celé Codogno, stejně jako dalších devět obcí v lombardské provincii Lodi, se muselo podřídit přísné karanténě. Brzy se v uzavřenou zónu proměnila celá země.

Mnoho dětí přicházejících nyní na svět v Itálii má v čase pandemie infikované matky. Porody se konají i v těch lombardských nemocnicích, které jsou v nejpřednější linii v boji proti epidemii.

Mnoho porodnic nastávajícím tatínkům neumožňuje být u porodu, aby nebyl personál vystaven zbytečnému riziku nakažení. Rodinám však nemocnice ukazují miminka prostřednictvím videí.

I papež František v jednom ze svých příspěvků na twitteru poděkoval ženám, které v této obtížné době rodí děti.

Today I would like to thank all new mothers who confront understandable fears. Thank you, as well, to those who affectionately and competently support them. The children born during this time of the #coronavirus are a sign of great hope.