Itálie uzavře přístavy humanitárním lodím s migranty, bojí se šíření covid-19

Rozhodnutí přišlo poté, co loď Alan Kurdi provozovaná nevládní organizací Sea-Eye vzala na palubu zhruba 150 lidí u libyjských břehů a zamířila s nimi k Itálii.

"Po celou dobu národní zdravotnické nouze způsobené šířením virózy covid-19 nemohou italské přístavy zaručit nezbytnosti potřebné pro klasifikaci a definici bezpečného místa," uvedla vláda ve svém výnosu.

V Itálii má platit nouzový stav do 31. července, ale není vyloučeno, že bude prodloužen. Nové nařízení podepsali ministři vnitra, dopravy i zdravotnictví. Poslední z nich, Roberto Speranza, přitom pochází ze středolevé Demokratické strany (PD), která vždy podporovala ochranu migrantů i příslušné dobročinné operace, poznamenala agentura Reuters.

Po relativním utlumení počtu pokusů migrantů z Afriky o přeplutí Středozemního moře do Itálie jich opět začalo přibývat v prvních dvou měsíců roku. Opět jich pak prudce ubylo v březnu, kdy Itálii naplno zasáhla epidemie způsobená koronavirem.

V Itálii už zemřelo do úterka nejméně 17.127 lidí s virem, což je nejvíc na světě. Počet zachycených případů infekce přesáhl 135.500.

Lodě dobročinných spolků pravidelně hlídkovaly poblíž břehů Libye a hledaly migranty, kteří potřebovali zachránit z vratkých člunů. Na počátku koronavirové krize se tyto lodě stáhly, ale plavidlo Alan Kurdi se do oblasti minulý víkend vrátilo.

Yesterday our crew aboard the #ALANKURDI rescued 150 people.



Even when life in Europe has almost come to a halt, #humanrights must be protected.



Now our guests need a port of safety.#LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/zctyL8SNmn