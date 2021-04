Itálie začne testovat kombinaci AstraZeneky s jinými vakcínami

Cílem klinických testů je ověřit, zda si vakcíny zachovávají podobnou míru bezpečnosti a účinnosti při kombinaci preparátů od různých výrobců. Podle ředitele Francesca Vaiy nemocnice předjednala schválení klinických testů s italským lékovým regulátorem AIFA.

Testy reagují na situaci, kdy se lidé naočkovaní preparátem od britsko-švédské společnosti obávají podstoupit druhou dávku očkování. Představitel Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) Armando Genazzani uvedl, že s kombinací přípravků od různých výrobců je lepší počkat až na výsledky klinických testů. "Zatím k tomu nemáme dost údajů," prohlásil.

Do testů bude zařazen i ruský preparát Sputnik V, protože římská nemocnice uzavřela dohodu o studii tohoto preparátu.

Do dnešního poledne bylo v Itálii podáno na 13,3 milionu vakcín, téměř čtyři miliony lidí dostaly obě dávky. Podle vládního zmocněnce pro očkování proti covidu-19 Francesca Figliuola má země dostat od dubna do konce června zhruba 45 milionů dávek. Cílem podle něj je podávat půl milionu dávek denně. To by mělo umožnit naočkovat do konce června většinu dospělé populace.