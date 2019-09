Do data brexitu zbývá 57 dní. Irská pojistka má zabránit vytvoření klasického hraničního režimu mezi Severním Irskem a Irskou republikou po brexitu; podle svých kritiků ale tento model hrozí tím, že Británii udrží připoutanou k unijním strukturám i po odchodu z evropského bloku.

Boris Johnson uvedl, že jediné, co brání ve vyjednání nové "rozvodové" dohody, je návrh zákona, který v úterý opozice společně s rebely z konzervativních řad protlačila na dnešní program dolní komory parlamentu. Tento zákon by britské vládě ukládal dohodnout tříměsíční odklad brexitu, pokud by do 19. října nebyly ratifikovány podmínky odchodu z EU nebo pokud by sněmovna neschválila brexit bez dohody.

Premiér chce v případě schválení návrhu vyvolat předčasné volby, které by se uskutečnily 15. října. Na dnešním programu Dolní sněmovny je proto i vládní návrh na její rozpuštění, ten ale projde pouze když pro něj zvednou ruce dvě třetiny poslanců.

Při svých prvních interpelacích v roli ministerského předsedy Johnson několikrát vyzval Corbyna, aby záměr vyvolat předčasné volby podpořil. Labouristický lídr na tyto pobídky nereagoval a Johnsona opakovaně žádal o vyjádření ohledně vyjednávacích plánů vlády a dopadů brexitu bez dohody. Ani opoziční předák se konkrétní odpovědi nedočkal.

"Předseda vlády se zoufale snaží uniknout pečlivému dohledu, chápu proč tomu tak je. Protože nemá žádný plán na vyjednání nové (brexitové) dohody, nemá autoritu a nemá (parlamentní) většinu," řekl Corbyn.

Corbyn excoriates the PM over his refusal to publish the findings of the Yellowhammer report.

