GLOSA | Události Petra Nutila: Konec Liberlandu, nejhorší premiér, antibrexit a homofobní konzervatismus

Kabinet Petra Fialy dostal nyní od obyvatel Česka nejhorší hodnocení od dob vlády Petra Nečase v roce 2013. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM), prováděném letos od konce ledna do 20. března. Většina lidí je nespokojena s programem, činností i složením vlády a také s osobou předsedy kabinetu. Tak si jen řekněme dvě věci, které tuhle „šokující“ nespokojenost trošku usadí na zem reality. Tak za prvé – premiéra Fialu hodnotí lidé negativně v takřka stejné míře jako předtím premiéra Babiše, což jaksi z titulků novin nějak vypadává.

A za druhé – naprostá a drtivá většina obyvatel této země by nebyla schopna ani vyjmenovat složení vlády, natož pak pojmenovat cokoli z aktuálního programu, a pokud tomu nevěříte, zkuste se ve svém okolí zeptat náhodných deseti lidé na jedno či druhé.

No a samozřejmě, na což nejde zapomínat - v našich zemích je prostě nespokojenost s vládami, ať už jsou jakékoli, prostě národním kulturním bohatstvím, což mimochodem máme dost podobné s jinými zeměmi střední Evropy.

Tím samozřejmě kroky vlády nelze apriori hájit, stejně jako její členy. Nicméně pohlédneme-li na kvalitu opozice v čele s Babišem a Okamurou, můžeme oblíznout všech deset, že tam aspoň nesedí úplní vyžírkové a všehoschopní populisté. Což – i když to tak na první pohled vůbec nemusí vypadat – vůbec není málo.

Nicméně noví spasitelé se snaží dostat na politickou mapu. Naposled třeba Březina. Neúspěšný prezidentský kandidát Tomáš Březina, pro připomenutí. Tak ten se pokouší po vzoru jiných neúspěšných kandidátů o návrat pod mediální reflektory a vyhlásil přípravu vzniku nového politického subjektu, jemuž bude tento pán vládnout. Já teda nevím, ale neužili jsme si s podobnými podnikatelsko-politickými projekty už dost? Nestačily fakt českému voliči zkušenosti s Věcmi veřejnými, Úsvitem přímé demokracie, SPD či ANO? Jestli ne, pak si svůj budoucí osud naše země zplna zaslouží.

Tak pojďme dál.

Kvazi-mikrostát Liberland, formálně vyhlášený v dubnu 2015 českým politikem a aktivistou Vítem Jedličkou, na ploše cca 7 kilometrů čtverečních neobydleného sporného území mezi Chorvatskem a Srbskem, začala na prvočástice rozebírat chorvatská policie. Asi jim už došla s tímhle experimentem trpělivost. Myslete si o něm co chcete, faktem zůstává, že Liberland je zhruba tak legitimní jako komici ze Společenství legitimních věřitelů ČR, kteří svými papíry tu a tam „zaberou“ nějaké ministerstvo, nebo banku a jestli vám přijde ok něco podobného provozovat, zkuste si třeba založit něco podobného třeba ve vybydleném domě a říkejte tomu třeba squatoland. A uvidíte jak dlouho to vydrží fungovat.

Britský deník Guardian informoval o protestech stovek lidí v Londýně za opětovný vstup Británie do EU. „Brexit byl obrovskou chybou, doplácíme na to všichni, zejména dělnická třída a chudší lidé, a musíme s tím něco udělat,“ řekl jeden z organizátorů shromáždění. Není bez zajímavosti, že letos v květnu vyšel průzkum, z něhož vyplynulo, že Brexit považuje za úspěch jen devět procent Britů. No jo, to je tak, když se necháte v geopolitickém směřování země ovlivnit populisty, kterým je všechno úplně jedno, teda kromě svého vlastního prospěchu. Jak se říká, necháš-li se vést supem, dovede tě jen k mrtvole. A to neplatí jen pro Brity, že ano.

V Rusku byl k osmi letům ve vězení odsouzen politický aktivista Richarda Rouz. Důvodem byly příspěvky na sociálních sítích, ve kterých kritizoval ruskou válku na Ukrajině. To je zhruba tak všechno, co potřebujete vědět o ruské demokracii.

Polští kněží z města Dabrowa Górnicza nedaleko Katovic si objednali prostituta a statečně se posilnili přípravky na potenci. Chudák prostitut přijel, ale takový nápor nevydržel a zkolaboval, načež k němu bratři v Kristu nechtěli pustit záchranku. ž po zásahu uniformovaných strážníků byla muži v bezvědomí poskytnuta lékařská pomoc. To je zhruba tak všechno, co potřebujete vědět o vypjatém homofobním konzervatismu.

A to by asi pro dnešek stačilo, že ano.