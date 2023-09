Dover musí rozšířit kapacity. Po brexitu začaly „nepřijatelné“ fronty, říká šéf přístavu

Šéf přístavu Doug Bannister již dříve varoval, že Evropskou unií nově zaváděný systém biometrické kontroly zřejmě způsobí dlouhé fronty. „Výstavba na moři by mohla pomoci,“ podotkl.

Fronty na hraničních přechodech mezi Velkou Británií a Francií se výrazně zhoršily po vystoupení ostrovního státu – neboli brexitu. S tím totiž přestal platit volný pohyb osob a hraniční kontroly musely být znovu zavedeny.

„Přístav již plánoval rekultivaci pozemků ve svých západních docích pro nákladní dopravu. Tento projekt hodlá urychlit, aby se plocha mohla využít pro cestující, až začnou nové hraniční kontroly,“ přiblížil Bannister.

Urychlení ale bude stát až dva miliony liber, což je v přepočtu přes 56 milionů korun. Přístav coby soukromá společnost doufá v podporu vlády. „Mohla by být vyvinuta aplikace, která by zvládla část registračního procesu před příjezdem lidí do přístavu. Přístav potřebuje řešení, které by zabránilo vytváření nepřijatelných front na hranicích,“ zdůraznil vedoucí doverského přístavu.

Letos v létě v dopravních špičkách do přístavu přijíždělo každou hodinu 800 aut. Průměrná čekací doba byla zhruba okolo 41 minut.

Nový systém hraničních kontrol

Systém biometrických kontrol má nahradit ruční razítkování cestovních pasů. Ty jsou podle Bruselu zbytečně časově náročné. Navíc bude registrovat cestující z třetích zemí při každém překročení vnější hranice bloku.

Systém bude zaznamenávat jméno osoby, typ cestovního dokladu a biometrické údaje – tj. otisky prstů a snímky obličeje. Vedle nich budou figurovat data vstupu a výstup, a rovněž odepření vstupu.