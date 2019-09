Jourová už je trnem v oku? Polsko řeší její starší výroky o právním státu

Odcházející Evropská komise polské vládě vytýkala prohřešky proti demokracii a právnímu státu a zahájila vůči Varšavě řízení, které by teoreticky mohlo skončit až postihem Polska.

"Češka Věra Jourová má být zodpovědná za hodnoty a transparentnost. Bude se starat také o právní stát. Dosud měl tyto otázky na starosti Frans Timmermas. Jourová, která v předchozím období byla komisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnoprávnost pohlaví, loni v dubnu po debatě Evropské komise o budoucím unijním rozpočtu informovala, že se všichni komisaři vyslovili pro zavedení mechanismu, který by výplaty unijních financích dal do závislosti na respektování zásad právního státu," uvedla TVN 24. "Soudím, že bychom měli zvážit vytvoření silnější závislosti mezi právním státem a kohezními fondy," říkala Jourová podle stanice už v listopadu 2017. Zdůrazňovala tehdy, že "regionální a kohezní politika nebude efektivní bez právního státu", protože bude vytvářet korupci a podvody. Tvrdila také, že právní stát není jen záležitostí jednotlivých států, protože soudy členských států musí respektovat unijní právo. Pokud by totiž byl vadný justiční systém v jedné zemi, vadný by byl systém v celé EU.

TVN také připomněla, že EK loni v září zažalovala Polsko u Soudního dvora EU. Přestože tehdy v Polsku urychleně schválili další novelu kontroverzního zákona o nejvyšším soudu, aby odstranili výhrady Bruselu, Jourová tehdy českým novinářům říkala, že EK žalobu nestáhne.

Polská televizní stanice připomněla také životní dráhu a peripetie politické kariéry Jourové, jakož i to, že letos ji časopis Time zařadil mezi stovku nejvlivnějšího osobností světa, jako "vůdčí hlas volající po regulaci digitálního podnikání velkých technologických společností".