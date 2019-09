Kapitán lodě s uprchlíky má v Itálii malér, úřady mu vyměřily obří pokutu

Pokuty až milion eur umožňuje zákon, který letos prosadil předchozí italský ministr vnitra a šéf krajně pravicové strany Liga Matteo Salvini. Itálie má ale od čtvrtka novou vládu, v níž Salviniho Liga už není. Někteří očekávají, že nová vláda přísnou migrační politiku zmírní. Mluvčí organizace Mission Lifeline Axel Steier dnes ale DPA řekl, že stran větší změny v migrační politice po změně vlády velký optimista není.

Kapitán Claus-Peter Reisch vplul do italských vod u Sicílie v pondělí i přes zákaz místních úřadů. Zdůvodnil to nepříznivým počasím, které ohrožovalo migranty i posádku na lodi. Ta čekala týden v mezinárodních vodách u Malty, která ji ale stejně jako Itálie přijmout odmítla. Obě tyto země uzavírají přístavy lodím nevládních organizací s migranty od loňska a otevřou je až poté, co země EU slíbí běžence převzít.

Die Organisation @seenotrettung Mission Lifeline geht gegen ein Bußgeld gegen ihren Kapitän Peter Reisch in Widerspruch. Er war in einer Notlage trotz Verbots in einen Hafen eingelaufen. https://t.co/P5oeYgYVO6 — ZEIT ONLINE Politik (@zeitonline_pol) September 6, 2019

Osmapadesátiletý Reisch dostal už letos pokutu na Maltě, kde mu hrozil i rok vězení. Maltský soud mu v květnu dal pokutu 10.000 eur (skoro 260.000 Kč) za to, že loni připlul do maltského přístavu s migranty naloděnými u Libye. Soud verdikt zdůvodnil tím, že plavidlo nebylo řádně registrováno.

Do italských vod zakázal lodi Eleonore vstup dekretem 27. srpna tehdejší ministr Salvini, který od nástupu do úřadu loni v červnu razil přísnou protiimigrační politiku.

Od čtvrtka vede italské ministerstvo vnitra Luciana Lamorgeseová, která není členkou žádné politické strany. Zaměstnankyní ministerstva vnitra je už 40 let a od roku 2013 byla šéfkou kabinetu tehdejšího ministra vnitra Angelina Alfana. V této funkci působila do roku 2017, tedy právě v době, kdy se Itálie potýkala s masovou migrační vlnou.

Od nové vlády analytici očekávají změnu přístupu k migrační politice, ne však zásadní. Salviniho tvrdá protiimigrační opatření totiž schválil i jeho tehdejší koaliční partner Hnutí pěti hvězd, které je i v nové vládě. Tu utvořila se svým dřívějším rivalem, středolevou Demokratickou stranou.