Konference OSN o klimatu po dvou týdnech nemá žádný výsledek

Příznivě byla přijata dohoda účastníků summitu EU o dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050. Aktivisté z hnutí Pátky pro budoucnost (Fridays for Future) ještě pře ukončením fóra, jež se možná protáhne do soboty, madridská jednání ostře kritizovali.

Podle nich konference nedosáhla ničeho a účastníci hledají únikové cesty. "Můžeme říci, že konference zklamala nás a sedm milionů protestujících," řekla španělská aktivistka María. Hnutí inspirovala svými výzvami k lepší ochraně klimatu švédská studentka Greta Thunbergová, když loni začala každý pátek protestovat před švédským parlamentem.

"Uplynul další rok bez jakékoli významné změny, ale my dále bojujeme, abychom odvrátili katastrofickou budoucnost," prohlásil na tiskové konferenci v Madridu aktivista z Ruska. Nejznámější německá účastnice hnutí Luisa Neubauerová před odjezdem z Madridu řekla, že neví, "jakým směrem se budou věci ubírat dále, když je tak velké protestní hnutí neúčinné a nedosáhlo uznání".

Hlavními tématy konference je obchodování s emisními povolenkami a ambicióznější závazky na snížení emisí skleníkových plynů. Rozhořčení vyvolala Austrálie požadavkem, aby mohla své staré emisní povolenky zahrnout do budoucích výpočtů svých emisí. Austrálie využívá k výrobě energie ve velkém uhlí a patří k největším znečišťovatelům na světě na jednoho obyvatele. V červnu povolila otevřít další uhelný důl.

Dohoda ohlášená z Bruselu byla v Madridu všeobecně uvítána, byť se týká pouze 26 zemí. Polsko, rovněž využívající uhlí, si vyjednalo výjimku. Claire O'Neillová, která na madridském fóru vede britskou delegaci, dnes, po britských parlamentních volbách, v nichž přesvědčivě zvítězili konzervativci, ujistila, že prioritou Británie bude příští rok uhlíková neutralita, jak už řekl premiér Boris Johnson.

Příští konference COP26 se bude konat v Glasgowě. Zástupce organizace Extinction Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí) Tim Crosland madridská jednání kritizoval a pohrozil narušením příští konference. "Rokovali jsme 25 let a jediné, oč opravdu jde, je dohoda o globálních emisích, a tu stále nemáme. Je nezbytné zaměřit jednání na to, co je nutné, co se musí udělat, máme-li odvrátit zkázu," řekl před novináři. Skupina je známá pořádáním blokád a demonstrací.