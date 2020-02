Šest Čechů je na Tenerife v karanténě kvůli koronaviru

Informovaly o tom dnes server listu El País či BBC.

Vedení hotelu na žádost úřadů umístilo do karantény všechny své hosty. Turisté nesmějí opouštět areál, nikdo zvenčí se do něj bez potřebného povolení nedostane. Hotel střeží policie a rekreanti dostali doporučení, aby se co nejvíce drželi ve svých pokojích a telefonicky informovali recepci v případě, že u sebe zaznamenají příznaky nemoci, uvedl server local.es.

Pohotovostní režim platí už od pondělního večera, kdy o něm na twitteru informoval premiér španělského autonomního regionu Kanárské ostrovy Ángel Víctor Torres.

En la tarde/noche de hoy se ha activado protocolo por supuesto coronavirus de ciudadano italiano en el sur de Tenerife. Realizadas las primeras pruebas en Canarias, el resultado es positivo: mañana se volverán a hacer en Madrid. Paciente aislado y activado protocolo. — Ángel Víctor Torres (@avtorresp) February 24, 2020

Čtyřhvězdičkový hotel H10 Costa Adeje Palace je populární zejména mezi britskými turisty, uvedla dnes britská média.

Španělsko má nyní už tři potvrzené případy nákazy novým typem koronaviru. Dosud byl pozitivně testován Brit, který navštívil Mallorcu, a u Němec, u něhož se nemoc projevila při pobytu na kanárském ostrově La Gomera.

V hotelu pod karanténou je šest českých turistů

V hotelu na kanárském ostrově Tenerife, kde španělské úřady kvůli potvrzené nákaze koronavirem u jednoho z hostů nařídily karanténu, je podle cestovní kanceláře Canaria Travel CZ šest českých turistů. Pět z nich odletělo na ostrov v pondělí a mělo se vrátit 6. března. Jedna turistka tam odcestovala už dříve. Zda se budou v plánovaném termínu moci vrátit, není zatím jasné. Podle předběžných informací by karanténa měla trvat 14 dní. ČTK to dnes řekla ředitelka CK Canaria Travel Lenka Viková a mluvčí Invie Andrea Řezníčková. Ministerstvo zahraničí je s Čechy na Tenerife v kontaktu.

Ve čtyřhvězdičkovém hotelu H10 Costa Adeje Palace je podle Vikové pět dospělých a jedno dítě z Česka. Podle dostupných informací se lidé mohou volně pohybovat po hotelu, ale celý objekt je pod policejním dohledem. "S klienty jsme v nepřetržitém kontaktu. Situace v hotelu je klidná, jsou normálně u bazénu," řekla Viková. Čechům se nyní delegáti podle Vikové budou snažit doručit dezinfekční gely a roušky. Pohotovostní režim platí už od pondělního večera. "Hotel jsme ihned stáhli z nabídky," doplnila Řezníčková.

Podle Vikové je u hostů hotelu prováděno zdravotní vyšetření. "Italský turista, u kterého byla nákaza potvrzena, je v nemocnici. U jeho manželky se nemoc nepotvrdila," uvedla. Lidé, kteří přiletěli na místo po uzavření hotelu, byli přesunuti do jiných hotelů. Březnové zájezdy CK zatím podle Vikové neruší.

Hotel je možné dohledat také na stránkách CK Fischer. Podle jejího mluvčího Jana Bezděka, ale nyní CK pobyt v tomto hotelu nenabízí a žádné klienty na místě nemá, řekl dnes ČTK. V hotelu není ani žádný z klientů CK Čedok, potvrdila ČTK její mluvčí Eva Němečková. "Na Kanárských ostrovech máme nyní 140 klientů," dodala.

"S Čechy, kteří byli izolování v hotelu na ostrově Tenerife, jsme v kontaktu," sdělila ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. "Důvodem uzavření budovy byla nákaza jednoho z klientů hotelu, jde tudíž o preventivní opatření. O dalším postupu rozhodne tamní zdravotnická rada během dnešního dne," doplnila.