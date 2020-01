Loď neziskovky Sea Watch zachránila 60 uprchlíků, chce je dovézt do Itálie

Záchranná operace se uskutečnila v mezinárodních vodách, asi 40 kilometrů od města Sabráta. Organizace zatím nezískala povolení zakotvit v některém z italských přístavů.

Sea-Watch 3 hat heute Morgen ca. 60 Menschen nördlich der libyschen Gewässer gerettet inmitten mehrerer Seenotfälle, die unsere #Moonbird gesichtet hatte. Die Rettung fand in internationalen Gewässern statt, mehr als 24 nautische Meilen von Sabratah, #Libyen, entfernt. pic.twitter.com/4dAtAbenVn — Sea-Watch (@seawatchcrew) January 9, 2020

Zástupci organizace uvedli, že plavidlo záchrannou operaci provedlo poté, co dostalo informace o přeplněném nafukovacím člunu od pilotů hlídkového letadla. Ti mimo jiné upozornili také na to, že pasažéry dvou dalších člunů odvezla libyjská pobřežní stráž zpět do Libye.

"Partner EU, takzvaná libyjská pobřežní stráž, odvezla ty lidi zpátky do Libye zmítané občanskou válkou. Tato strategie EU musí konečně přestat," napsala organizace na sociální síti.

Do Itálie dnes dorazila i další skupina 30 migrantů, kteří dopluli na plachetnici do apulijského města Santa Maria di Leuca. Podle úřadů byli na palubě občané Íránu, Iráku, Afghánistánu, Turecka, Sýrie a Ukrajiny.