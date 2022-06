Macron hodlá s Putinem hovořit vždy, když to bude užitečné

— Autor: ČTK

Francouzský prezident Emmanuel Macron hodlá se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem hovořit "vždy, když to bude užitečné". Francie podle Macrona udělá vše pro to, aby Ukrajina válku vyhrála. Francouzský prezident to dnes řekl v rozhovoru s televizí BFM. Uvedl, že je například otevřený k debatě o dohodě, která by umožnila vyvážet obilí z ukrajinského přístavu Oděsa.