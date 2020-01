V dopise to odborářům navrhnul premiér Édouard Philippe, napsala agentura DPA. Odborový svaz CFDT, který DPA označila za umírněný, ústupek přivítal.

V současné době je zákonná hranice odchodu do důchodu ve Francii 62 let, což sice podle reformy mělo zůstat, k získání plného důchodu se všemi bonusy by ale bylo nutné odejít na odpočinek o dva roky později.

Právě věková hranice, kterou vláda označovala za věk rovnováhy a kterou chtěla zvýšit od roku 2027, se stala jedním z nejspornějších bodů reformy.

Snaha prosadit reformu důchodového systému vyvolala ve Francii rekordně dlouhou stávku, která již týdny komplikuje dopravu v zemi včetně metropole.