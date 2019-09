Mohutná exploze v Antverpách: Zřítily se tři domy, pod troskami jsou lidé

Podle agentury DPA je na místě neupřesněný počet zraněných, záchranáři pátrají po přeživších pod troskami budov. Zatím se jim podařilo vytáhnout dva živé lidi.

Rond 12.20 uur was er een ontploffing in de Palmanshoevestr in Wilrijk (hoek Riddervel-Egied Segerslaan). 3 panden zijn getroffen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden & er bevinden zich nog mensen onder het puin. 1 slachtoffer werd reeds bevrijd. pic.twitter.com/CwsOIXS1u1