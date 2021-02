Na Sicílii míří loď s migranty zachráněnými na moři

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do sicilského přístavu Augusta míří loď s 422 migranty zachráněnými na moři. Francouzská nevládní organizace SOS Méditerranée, která plavidlo Ocean Viking provozuje, uvedla, že Itálie zakotvení v přístavu schválila. Doplout do přístavu by plavidlo mělo kolem 19:00 SEČ, píše agentura AFP.