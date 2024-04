Rakušan trvá na výjimce z migračního paktu. Český příspěvek vyčíslil na stovky milionů

"Pokud se podíváme na procenta, kterými by se Česká republika podílela, tak nám to vychází přibližně na nějakých 18 milionů eur ročně. Jsme u nějakých 480 milionů korun, takže zhruba půl miliardy," řekl Rakušan s tím, že každoročně by se částka přepočítávala s ohledem na vývoj situace.

Ministr pro srovnání zmínil, že nedávné kontroly na hranicích se Slovenskem vyšly na 180 milionů korun. Označil je za nutné opatření kvůli nefunkčnosti vnější hranice Schengenu. Letošní migrační situaci označil za klidnější, ačkoliv nejvytíženější letní měsíce teprve přijdou. "Kdyby se situace výrazně zhoršila, musíme k tomu přistoupit," nevyloučil znovuzavedení kontrol.

Rakušan v pořadu zopakoval, že si stojí za tím, že Česko bude mít výjimku, protože je pod velkým migračním tlakem s ohledem na přítomnost stovek tisíc ukrajinských občanů, kteří sem utekli před válkou rozpoutanou sousedním Ruskem.

Místopředseda opozičního ANO Radek Vondráček řekl, že pokud se hnutí vrátí do vlády, proti unijní dohodě zakročí. "Uděláme všechno pro to, aby pakt spadl pod stůl. I kdybychom se měli soudit," podotkl a ministrovi vnitra vytkl, že tak poskytl část české suverenity Evropské komisi.