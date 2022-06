Nejsme jen Češi a Němci, jsme Evropané, řekl Bělobrádek na sudetském srazu

"Domnívám se, že právě sudetští Němci jsou skvělými vyslanci pro spolupráci, mají totiž k českým zemím osobní vztah a po stovky let přispívali k jejich rozvoji a přispěli k jejich jedinečnosti," řekl Bělobrádek. "Přes všechny hrůzy, na které nesmíme zapomínat a musíme o nich mluvit a interpretovat, musíme hledět vpřed. Nejsme jen Češi, Němci, jsme Evropané, máme odlišné kořeny, ale společné plody," uvedl.

Bělobrádek je posledním členem české vlády, který se sjezdu ve funkci zúčastnil. Stalo se tak v roce 2017 a o rok dříve na každoročním setkání sudetských Němců vystoupil jako první český ministr Daniel Herman (KDU-ČSL), který tehdy stál v čele resortu kultury. Na nynějším sjezdu tak Česko oficiálně reprezentuje generální konzulka v Mnichově Ivana Červenková.

Na nepřítomnost českých ministrů upozornil i Bělobrádek ve svém projevu, který zahájil pozdravením sudetských Němců slovy ´milí krajané´. "Přicházím s pozdravy od některých členů vlády, kteří chtěli původně přijet a nakonec nemohli. Mám vás ujistit, že spolupráce s Německem a zvláště s Bavorskem je intenzivní a chceme ji dále rozvíjet, obzvláště v oblastech kultury a hospodářství," řekl.

V projevu hovořil Bělobrádek i o Ukrajině, která čelí ruské agresi, a také o Bělorusku a Rusku, kde vládnou autoritářské režimy. "Ušli jsme kus společné cesty v rámci Evropské unie," řekl sudetským Němcům Bělobrádek. "Doufám, že svoboda, pravda, respekt a spolupráce nakonec zvítězí v celé Evropě. A k tomu je potřeba dialog, protože pak se dá předejít šovinismu, diktatuře a válkám," dodal. Mottem letošního sjezdu, který se koná v Hofu nedaleko českých hranic, je Dialog překonává hranice.

O válce na Ukrajině hovořili v projevech také bavorský premiér Markus Söder a nejvyšší představitel sudetských Němců Bernd Posselt. Ruské válečné zločiny podle Södera patří před mezinárodní tribunál v Haagu. Jako absurdní pak označil ruské tvrzení, že chtějí Ukrajinu denacifikovat. "Je absurdní hovořit o denacifikaci, když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má židovský původ," řekl.

Podle Södera Rusko nesmí vyhrát. "Rusko musí prohrát," řekl. Uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin přecenil sílu své armády, podcenil ukrajinský odpor a špatně vyhodnotil jednotu Evropské unie a NATO. Poukázal na to, že díky invazi se Švédsko a Finskem rozhodly do NATO vstoupit. "Doufám, že také Rakousko jednou do NATO vstoupí, aby byly Franky optimálně chráněny," řekl o bavorském regionu, kde se letošní sudetoněmecký sjezd koná.