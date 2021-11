Německo bude testovat i očkované, začne se orientovat podle počtu hospitalizovaných

"Jsme v mimořádné fázi, kdy zemi vede dosluhující vláda a kdy vzniká vláda nová. Virus ale přechodné období nezajímá," řekla na úvod tiskové konference Merkelová. "Infekční situace v Německu je dramatická," uvedla s tím, že je ráda, že se spolkové země a spolková vláda dohodly na společném postupu.

Takzvaný nemocniční index, kterým se Německo bude řídit, vychází z počtu hospitalizovaných s covidem-19 za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel. Celoněmecký průměr je aktuálně 5,3, ale například v Durynsku překročil hodnotu 18.

"Pokud nemocniční index bude tři, bude v dané spolkové zemi platit pravidlo 2G, což umožní vstup jen očkovaným a uzdraveným," řekla Merkelová. Jakmile počet hospitalizovaných s covidem-19 v sedmidenním průměru na 100.000 obyvatel dosáhne šesti, bude vyžadován v barech, klubech či diskotékách test od očkovaných a uzdravených. Při hodnotě devět budou zavedena další doplňující opatření, jako je například nařízené omezení kontaktů.

Výjimka z nových omezení bude platit pro mladší 18 let a také pro osoby, které se očkovat ze zdravotních důvodů nemohou.

Merkelová řekla, že je nejvyšší čas jednat. Opětovně také vyzvala neočkované, aby se nechali imunizovat. "Stále ještě není pozdě na první dávku vakcíny," prohlásila. Premiér Severního Porýní-Vestfálska Hendrik Wüst, který grémiu spolkových zemí předsedá, varoval, že nadcházející týdny budou mimořádně složité.

"V příštích týdnech zemře mnoho lidí," řekl Wüst. "Jsme v bodě, do kterého jsme se nikdy nechtěli dostat a kdy německé nemocnice budou rozhodovat, o koho ještě mohou pečovat," dodal.

Merkelová novinářům řekla, že osobně lituje toho, že se omezení vstupu neočkovaných nepodařilo prosadit již v srpnu. "Většina s tím nesouhlasila," řekla. Uvedla také, že dnešní schůzku si přála již dříve. Po jednání spolkové vlády a zemských premiérů již několik týdnů volaly některé spolkové země, jiné schůzku naopak považovaly za zbytečnou. Další společné jednání bude 9. prosince, kdy by kancléřem již mohl být sociální demokrat Olaf Scholz.

Omezení vstupu neočkovaných uvítal i berlínský primátor Michael Müller. "Nemůže to fungovat tak, že menšina ohrožuje většinu, výhody pro očkované a uzdravené jsou proto správné," řekl. Müller kritizoval nízký zájem o očkování, které by podle něj mohlo dostat ještě dalších 25 milionů lidí. V Německu, kde žije 83 milionů obyvatel, je doposud plně naočkováno 67,8 procenta populace.

Spolkové země se dnes s Merkelovou dále dohodly, že rozšíří možnosti, kde se nechat očkovat. Německo se rovněž připravuje na očkování dětí starších pěti let, pokud bude vakcína schválena. Vakcína pro děti do jedenácti let by mohla být dostupná ve druhé polovině prosince.

Dnešní jednání také podpořilo to, aby neočkovaní museli mít pro cesty veřejnou dopravou negativní test. Tuto povinnost dnes schválil Spolkový sněm, v pátek o ni bude rozhodovat Spolková rada, která zastupuje spolkové země.