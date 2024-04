Německo zatklo muže za špionáž v europarlamentu pro Čínu. Peking reaguje

Podezřelému je 43 let a byl identifikován jako Jian (Ťien) G. Spolková generální prokuratura tvrdí, že sledoval aktivity čínské opozice v Německu, předával informace z Evropského parlamentu čínskému ministerstvu státní bezpečnosti a působil i jako agent tajné služby.

Krah podle serveru Euronews potvrdil, že Guo byl součástí jeho týmu, a že pokud se obvinění potvrdí jako pravdivá, ihned ukončí jeho pracovní poměr.

Podle ARD se Jian G. před asi deseti lety nabídl německým úřadům jako informátor, ale byl klasifikován jako nespolehlivý. Existovalo také podezření, že by mohl být možným dvojitým agentem Číny.

Jien G. má sice čínské kořeny, ale už několik let vlastní německé občanství. Do Drážďan přicestoval v roce 2002 jako student. Zpočátku byl členem Sociálnědemokratické strany Německa (SPD). Poté, co začal vytvářet firmu, se seznámil s Krahem, právníkem z Drážďan, který ho v roce 2019, kdy se stal europoslancem za AfD, zaměstnal jako asistenta.

Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová označila obvinění Jiana G. za "velmi vážné" a požaduje důkladné vyšetření případu. "Pokud by se potvrdilo, že z Evropského parlamentu se prováděla špionáž pro Čínu, bylo by to útokem na evropskou demokracii zevnitř," uvedla.

AfD vyjádřila znepokojení nad zatčením asistenta eurosposlance Kraha pro podezření ze špionáže. "Vzhledem k nedostatku informací musíme počkat na další vyšetřování Spolkové generální prokuratury," uvedl mluvčí strany Michael Pfalzgraf.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Wang Wen-pin označil zadržení Jiana G. za "zjevný pokus pošpinit Čínu, poškodit jí a narušit spolupráci mezi Čínou a Evropou".

„V poslední době musí být každému jasné, že teorie o hrozbě špionáže ze strany Číny není ve veřejném mínění v Evropě nic nového. V posledních letech k rozruchu často dochází před setkáními čínských a evropských představitelů nebo po nich,“ dodal Wang. Čínu před týdnem navštívil německý spolkový kancléř Olaf Scholz.

Wang zároveň vyjádřil naději, že příslušná místa v Německu „se zřeknou myšlení z dob studené války a přestanou využívat takzvanou špionážní hrozbu v rámci politické manipulace proti Číně“.

Již v pondělí zatkli v Hesensku a Severním Porýní-Vestfálsku muže a manželský pár. Podle Spolkové generální prokuratury zatčený muž získával pro Čínu informace o technologiích, které by mohly být použity pro vojenské účely. Za tímto účelem údajně využil zmíněných manželů. Podle ARD však oba případy spolu nesouvisí.

Frakce Zelených v Evropském parlamentu naléhá na rychlé vyšetření zahraničních zásahů do činnosti Parlamentu po zatčení asistenta německého europoslance Maximiliana Kraha kvůli podezření ze špionáže pro Peking.

Vyzvali k okamžitému zveřejnění předběžných výsledků vyšetřování před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu, které proběhnou 6. až 9. června.

"Není možné, aby ti, kteří napadají integritu našich demokracií, zůstali bez trestu," zdůraznila německá europoslankyně Terry Reintkeová, která je jednou z hlavních kandidátek Zelených ve volbách.

Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová označila zatčení muže, který je obviněn ze špionáže za Čínu a sdílení informací o Evropském parlamentu s čínskou zpravodajskou službou, za "mimořádně závažné".

Toto zatčení přichází jen několik týdnů po odhalení vlivové sítě, která byla financována z Moskvy a zaměřovala se na Evropský parlament. Belgické úřady uvádějí, že někteří europoslanci obdrželi finanční prostředky výměnou za informace získané z Ruska.