Putin přikázal bojovat, Patrušev varuje před hrozbou z Pobaltí. Rusové slovo „mír“ absolutně ignorují

Putin si na cestě do Kurské oblasti poprvé za celou dobu ruské agrese proti Ukrajině oblékl zelenou vojenskou uniformu. Podle analýzy Newsweeku nejde o náhodné gesto – Putin tím signalizuje sílu a upevňuje svou pozici před možnými diplomatickými jednáními.

Během návštěvy velitelského stanoviště v Kurské oblasti Putin oznámil plán na vytvoření „nárazníkové zóny“ podél hranic s Ukrajinou. Jeho slova doprovázela realita na bojišti – podle dostupných informací ruské jednotky už pronikají do ukrajinské Sumské oblasti. Prezident zároveň nařídil, aby ruské síly co nejrychleji vytlačily ukrajinské jednotky.

„Počítám s tím, že všechny bojové úkoly budou splněny a území Kurské oblasti bude brzy zcela očištěno od nepřítele,“ prohlásil Putin. Jen den po jeho návštěvě padlo do ruských rukou město Sudža, které Ukrajina kontrolovala od loňského léta.

Zatímco Putin demonstroval vojenskou připravenost v Kursku, jeho poradce Nikolaj Patrušev varoval před hrozbou z Pobaltí. „Prognóza situace v Pobaltí naznačuje, že námořnictva evropských spojenců záměrně vyvolávají napětí v regionu. Existuje vysoká pravděpodobnost dalšího ohrožení ruské přístavní infrastruktury a svobody lodní dopravy,“ uvedl podle serveru Ukrainska Pravda .

Patrušev šel ještě dál a obvinil NATO z blokování ruského vlivu v Baltském moři. „Aliance pokračuje v politice izolace Ruska a ignoruje možnost obnovy dialogu mezi Moskvou a Washingtonem. Současná eskalace v Baltském moři byla vyprovokována Velkou Británií,“ vylíčil.

Kreml tak nejenže odmítá mírové rozhovory, ale zároveň stupňuje svou rétoriku vůči Západu. Spojení Putinovy vojenské inspekce a ostrých slov Patruševa naznačuje, že Moskva místo diplomacie sází na eskalaci konfliktu na více frontách.

Zvláštní vyslanec Bílého domu Steve Witkoff ve čtvrtek před polednem přistál na moskevském letišti Vnukovo, jak informovala ruská agentura TASS. Podle mluvčí Trumpovy administrativy Karoline Leavittové míří do ruské metropole s cílem „jednat o urovnání ukrajinského konfliktu“. Jenže realita v Rusku naznačuje něco úplně jiného.

Zatímco Witkoff přijíždí s diplomatickou misí, Kreml jeho snahu chladně odmítá. Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov dal jasně najevo , že Moskva na podobná jednání nemá zájem. Navíc Vladimir Putin právě hostí svého blízkého spojence, běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, což naznačuje, že mírové rozhovory rozhodně nejsou na prvním místě ruské agendy.

Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova by se sice Putin mohl k tématu příměří vyjádřit na tiskové konferenci po setkání s Lukašenkem, ale pouze v případě, že by se ho na to novináři explicitně dotázali. Jak uvádí britská stanice BBC, takový postoj jen potvrzuje, že Kreml v současné době žádné diplomatické průlomy neplánuje.

Ušakov, jehož prohlášení citují ruské agentury RIA a TASS, uvedl jako důvod odmítnutí příměří několik klíčových bodů. Mezi ně patří například to, že „Rusko usiluje o dlouhodobé urovnání konfliktu, které zohlední jeho zájmy a obavy.“ Návrh příměří je navíc podle něj pouze krátkodobým oddechem pro ukrajinské síly.