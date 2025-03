Trump způsobil otřes v OSN. Je to katastrofa, říkají zaměstnanci

„Všechny projektové aktivity musí být okamžitě pozastaveny,“ uvádí interní memorandum FAO z 31. ledna, které získal server Politico.

Zablokování americké finanční podpory přimělo terénní kanceláře FAO k okamžitému zastavení kontraktů, zmrazení náboru nových pracovníků a odkládání klíčových programů na podporu zemědělství a potravinové bezpečnosti.

„Tohle není jen problém FAO – ovlivněna je každá humanitární organizace. Je to katastrofální,“ uvedl nejmenovaný pracovník agentury. „Spojené státy jsou jedním z největších dárců. Pokud tyto peníze zmizí přes noc, neexistuje žádná jiná organizace, která by mohla poskytovat pomoc v takovém měřítku. To znamená, že miliony lidí mohou znovu upadnout do akutního hladu.“

FAO, která sídlí v Římě, loni získala z USA 307 milionů dolarů, což představovalo přibližně 14 % jejího rozpočtu. Tyto prostředky podporují mimo jiné programy pro Afghánistán, Jižní Súdán a Somálsko, kde lidé čelí extrémní potravinové nejistotě způsobené válkou, klimatickými katastrofami a ekonomickou nestabilitou.

Na rozdíl od Světového potravinového programu (WFP), který kvůli těmto škrtům uzavírá kanceláře a snižuje dávky potravinové pomoci, se problémy FAO odehrávají spíše v tichosti. Zatímco WFP zajišťuje distribuci potravin v době krizí, FAO se zaměřuje na dlouhodobou podporu zemědělců a potravinové politiky.

Navíc se ukazuje, že vedení FAO se snaží situaci nekomentovat. Zaměstnanci dostali pokyn přestat o amerických projektech veřejně komunikovat. Někteří pracovníci agentury tvrdí, že jde o tlak ze strany generálního ředitele Qu Dongyu, který byl do funkce zvolen v roce 2019 a čelí kritice za přílišnou kontrolu a nedostatečnou reakci na globální potravinové krize.

FAO je jen jednou z mnoha agentur postižených škrtáním americké pomoci. Administrativa Donalda Trumpa již zrušila 83 % programů USAID, což vedlo ke zrušení 5200 kontraktů a propuštění tisíců pracovníků. USAID, které spravovalo většinu z 60 miliard dolarů americké zahraniční pomoci, nyní přechází pod řízení Ministerstva zahraničí.

Šéf americké diplomacie Marco Rubio prohlásil, že USA se odklánějí od multilaterálních programů, které „neposkytují přímý prospěch americkým národním zájmům“.

Zaměstnanci FAO nyní čelí obrovské nejistotě, projekty jsou pozastaveny a další vývoj je nejasný. „Říká se nám, ať vyčkáme, ale nikdo neví, jestli se financování obnoví, nebo jestli budou celé programy úplně zrušeny,“ uvedl jeden z pracovníků FAO v terénu.

V praxi to znamená, že zásadní projekty – od distribuce osiva přes školení farmářů až po podporu venkovské infrastruktury – jsou buď zpožděny, nebo zcela zastaveny.

„V podstatě všechny projekty financované USAID byly zastaveny, smlouvy jsou přerušeny, dodávky pozastaveny, pracovníci jsou propouštěni,“ dodal další zaměstnanec FAO.

Podle odhadů by mohly ztráty pracovních míst v rámci FAO přesáhnout 1 000, pokud bude zmrazení financí pokračovat.