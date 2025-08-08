Vysoký komisař OSN vyzval Izrael, aby plán na obsazení Gazy okamžitě zastavila

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk prohlásil, že izraelský plán na úplné vojenské převzetí Pásma Gazy musí být okamžitě zastaven. Ve svém prohlášení uvedl, že takovýto krok je v rozporu s rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora, které nařizuje Izraeli ukončit okupaci. Dále dodal, že plán je v rozporu s dohodnutým řešením dvou států a právem Palestinců na sebeurčení.
Také britský premiér Keir Starmer varoval, že rozhodnutí Izraele rozšířit ofenzívu v Gaze je špatné a vyzval izraelskou vládu k jeho přehodnocení. Podle něj tento krok nepřispěje k ukončení konfliktu ani neumožní propuštění rukojmích.
Dále uvedl, že den co den se zhoršuje humanitární krize v Gaze, zatímco Hamásem držená rukojmí žijí v otřesných a nelidských podmínkách. Starmer za nejdůležitější považuje příměří, masivní dodávky pomoci a propuštění všech rukojmích ze strany Hamásu. Zároveň zdůraznil, že Hamás nemůže být součástí budoucnosti Gazy a musí se odzbrojit.
Starmer také řekl, že Spojené království spolu s partnery pracují na dlouhodobém plánu, který by zajistil mír v regionu prostřednictvím řešení dvou států. Podle něj však tato vize mizí před očima, pokud obě strany nezačnou jednat v dobré víře.
Vyslal tak jasnou zprávu, že diplomatické řešení je možné, ale obě strany musí opustit cestu destrukce. Finskou ministryni zahraničí Elinu Valtonenovou situace také znepokojuje, je „extrémně znepokojená“ hrozícím hladomorem v Pásmu Gazy. Valtonenová dodala, že doufá v okamžité příměří a propuštění všech izraelských rukojmích.
OSN , Pásmo Gazy , Izrael , Volker Türk
Podle slov vysokého poradce Kremlu a bývalého ruského velvyslance v USA Jurije Ušakova se Rusko a USA „v podstatě dohodly“ na tom, že se v dohledné době uskuteční setkání prezidentů Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Naopak třístranný summitu, jehož součástí by byl i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle Kremlu zřejmě v plánu není.
Zdroj: Libor Novák